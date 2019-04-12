السعودية اليوم / مدير سجون مكة المكرمة يدشن خدمات فنية وتقنية بإصلاحية جدة



جدة 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

دشن مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش أمس, أربعة خدمات فنية وتقنية جديدة، بإصلاحية جدة، تضمنت النظام المطور للمدخل الرئيسي للإصلاحية وغرفة التحكم الخاصة به، ومركز خدمات الزوار، ومكاتب استقبال النزلاء.

وأوضح الدويش أن النظام المطور التقني لا يتطلب وجود رجل الأمن على البوابة الرئيسية, حيث سيكون متواجد في غرفة التحكم للمدخل الرئيسي التي تخوله للتحدث مع الموجودين عبر البوابة من خلال الجاهز الموضوع على جانبها، وسيسمح للمصرح لهم بالدخول مباشرة بعد إبراز البطاقة الأمنية الخاص بهم على نفس الجهاز.

وتتيح غرفة التحكم للمدخل الرئيسي مراقبة البوابة عبر عدة كاميرات أمنية مطورة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل صوتياً مع المتواجدين على البوابة عبر جهاز جانبي، وتشمل على أجهزة تحقق أمني من الراغبين بالدخول إلى الإصلاحية.

وبين الدويش أنه جرى إضافة خدمة الاستقبال الإلكتروني للزوار حسب الخدمة المطلوبة سواء كانت لشؤون النزلاء أو لزيارة نزيل أو خدمات أخرى، وكل خدمة تتفرع منها عدد كبير من الخدمات، بالإضافة إلى إنشاء شاشة عرض مرئية توضح للزوار الخدمات المقدمة للنزلاء داخل الأجنحة.

واشار الى أن خدمة مكاتب استقبال النزلاء تتفرع منها نحو تسعة خدمات، حيث تتضمن مكاتب لدراسة الحالة الصحية للنزيل، مكتب تسجيل دخول النزلاء، مكتب دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية للنزلاء، مكتب لإصدار بطاقات هوية نزيل متعددة الاستخدامات، مكتب تسليم الزي الموحد للنزلاء، مكتب منتوجات إدارة التدريب، مكتب الحلاقة، مكتب العمليات لإضافة بيانات النزلاء، وجناح إقامة مؤقتة للنزلاء لمدة 24 ساعة.

من جانبه، ذكر مدير إدارة إصلاحية جدة المقدم محمد أبو حميد أن تدشين هذه الخدمات يأتي في مواكبة خطط المديرية العامة للسجون ورؤية 2030 في تطوير الأنظمة الداخلية، حيث ستساهم هذه التقنية بشكل فعال في رفع إنتاجية وكفاءة القطاع وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب.

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17:03ت م

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