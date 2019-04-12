السعودية اليوم / قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية



لندن 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 أبريل 2019 م واس

عاودت قوات النظام السوري قصفها بأكثر من 32 قذيفة مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق في بلدة مورك وقرية الصخر بريف حماة الشمالي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان : أن قوات النظام مناطق أخرى في قرى المهاجرين والشريعة والحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي .

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16:49ت م

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