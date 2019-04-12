

جاكرتا 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 6,8 درجات اليوم قبالة جزيرة سولاويسي شرق أندونيسيا .

وأفاد المركز الأميركي لرصد الزلازل في بيان، أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومتراً، قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي، ممت أثار الرعب بين سكان المنطقة الذين فروا من منازلهم خوفاً من موجة تسونامي .

الجدير بالذكر أن زلزال بلغت قوته 7,5 درجات كان قد ضرب جزيرة بالو في العام الماضي نتج عنه موجة تسونامي أدت إلى مقتل 4300 شخص .

// انتهى //

16:48ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,8 درجات قبالة جزيرة سولاويسي الأندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.