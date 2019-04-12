

حجة 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 990 سلة غذائية، تزن 73 طنًا و260 كيلو غرام، للنازحين والمتضررين في قرى بني الزين الشماليه وبني الزين الوسطى وبني الزين الجنوبيه وبني المخاوي والغرزه والذراع الجنوبي والذراع الشمالي والضابره في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 5,940 فردًا.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن، التي وصلت حتى الآن 330 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.

// انتهى //

16:39ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 990 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في عدة قرى بمديريتي حيران وحرض في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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