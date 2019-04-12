السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تواصل أعمالها لمكافحة الحشرات مع الجهات ذات العلاقة



المدينة المنورة 7 شعبان 1440هـ الموافق 12 إبريل 2019م واس

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن سعيها لمكافحة الحشرات المهاجرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أعمالها ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي وإدارة التشغيل والصيانة من خلال متابعة مكافحة الحشرات وتطهير المسجد النبوي وفق خطة وبرنامج دقيق يضمن القضاء على هذه الآفة .

وعملت الوكالة على تكثيف الأعمال من خلال توزيع معدات الغسيل البالغ عددها ٣٠ سيارة في جميع ساحات المسجد النبوي لجمع الحشرات ورشها ثم التخلص منها بتواجد أكثر من ١٥٠ عاملاً في ساحات المسجد النبوي خلال وقت الذروة بعد "صلاة العشاء" لتهافت الحشرات على الإنارة المنبعثة من المسجد النبوي خلال وقت الليل وتزويدهم بالمعدات والمبيدات المخصصة لهذا الغرض ورش المناهل وقنوات التصريف وتعقيمها وتنظيفها من المخلفات أولاً بأول ، وذلك من خلال مختصين مزودين بمضخات المبيدات الحشرية ورش براميل النفايات بالمبيدات بشكل متواصل وتعقيمها وتجديد الأكياس لضمان عدم تجمع الحشرات عليها ، بالإضافة إلى تخصيص عمالة أمام أبواب الحرم القديم مزودين بـ ١٢ مكينة شفط تعمل على شفط الحشرات والحيلولة دون دخولها للمسجد .

كما قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, بإغلاق تشققات الرخام في الساحات بواسطة السيليكون لمنع اختباء الحشرات بداخلها ونشر العمالة ومعدات التعقيم والغسيل في سطح المسجد النبوي ورش جميع المواقع بالمبيدات الحشرية وتخفيض درجة الإنارة في أعمدة ساحات المسجد النبوي وخاصة الجهة الجنوبية بنسبة ٥٠٪ للحد من تهافت الحشرات عليها ، بالإضافة إلى فتح المظلات خلال الليل لتقليل نسبة الإضاءة المنبعثة من ساحات المسجد النبوي وإغلاق القباب في توسعات المسجد النبوي لضمان عدم دخول الحشرات داخل أروقة المسجد .

وتواصل الوكالة أعمالها وبرامجها في المكافحة على مدار الساعة بمشاركة جميع المسئولين في الوكالة ومدراء الإدارات العامة والخدمية ليبقى المسجد النبوي مهيأ للزوار والمصلين.

// انتهى //

16:39ت م

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