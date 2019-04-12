السعودية اليوم / كلية التقنية للبنات بعرعر تحتفل بتخريج 212 متدربة



عرعر 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

نظمت كلية التقنية للبنات بعرعر أمس, حفل تخريج الدفعة الرابعة من طالباتها البالغ عددهن 212 متدربة، وذلك قاعة الأمير عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بعرعر.

وهنأت عميدة كلية التقنية للبنات أميرة النذير, الخريجات، مؤكدة جاهزيتهن لخوض تجربة العمل والعطاء.

بعد ذلك عرض أوبريت وطني، ثم مسيرة الخريجات، ثم فيديو تعريفي للكلية بين أهدافها ورسالتها ورؤيتها.

وفي الختام تم تسليم الشهادات للخريجات.

// انتهى //

16:12ت م

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