السعودية اليوم / فريق الدعم الاستشاري لمشروع قياس رضا المستفيدين يناقش نتائج تقارير المسح الميداني بالشرقية



الدمام 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، حرص المشروع على أن يكون شريكاً استراتيجياً مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وذلك من خلال ما يقدمه من أعمال لقياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري لتلك الجهات.

ولفت النظر إلى أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة ، في ظل رؤية المملكة 2030، وهـو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس المشروع في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.

جاء ذلك تزامناً مع عقد فريق الدعم الاستشاري لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية أمس، اجتماعه بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام.

من جهته أوضح مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني, أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة فريق الدعم الاستشاري للمشروع نتائج التقارير المعدة مسبقاً والمبنية على مؤشرات نتائج الاستبيانات الخاصة بالمسح الميداني لاستطلاع أراء المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، التي تم الانتهاء منها مؤخراً من قبل عدد من الباحثين ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها بإجراء المقابلات الميدانية وجهاً لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبيانات ألياً التي تضمنت اللغتين العربية والانجليزية عبر أجهزة لوحيه (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من (3) دقائق مع كل مستفيد.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الوقوف على وضع التوصيات اللازمة وفرص التحسين بما يدفع من عجلة رضا المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها المنافذ الحدودية بالمنطقة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع، إلى جانب الاستفادة من شراكة المشروع مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، سواء كان ذلك من خلال الدعم الاستشاري الذي يقدمه المشروع أو تنفيذ برامج تدريبية تستهدف مقدمي الخدمة في تلك الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

// انتهى //

16:11ت م

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