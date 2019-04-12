شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يُسلم 1000 أرض مجانية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

أكمل فرع وزارة الاسكان في نجران تسليم ما يزيد على 1000 قطعة أرض سكنية مجانية في مخطط المشعلية بمدينة نجران، وهو أعلى معدل تسليم في مخطط سكني واحد خلال هذا العام، حيث يتميز مخطط المشعلية بموقعه القريب من النطاق العمراني، كما يتميز بتطوير البنية التحتية فيه، ويشهد إقبالاً من المواطنين المستفيدين من برامج الدعم السكني، ويعد المخطط من أبرز المخططات في منطقة نجران إذ يوفر 7,134 قطعة أرض سكنية مجانية.

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