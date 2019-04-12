شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 300 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في «سيئون» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الجمعة) 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 1,800 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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