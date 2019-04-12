شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المجمع الحكومي بوسط أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أعلن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، صدور الأمر السامي بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها وذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة؛ وذلك للعمل على إعادة تهيئة الموقع ليكون قيمة مضافة لمدينة أبها تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفق خطة تطويرها.

وهنأ الأمير تركي بن طلال، الأهالي على هذه الموافقة السامية فيما رفع باسمه ونيابة عنهم خالص الشكر وعظيم الامتنان لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة السامية.