السعودية اليوم / تقنية البنات بنجران تنظم ورشة عمل عن كيفية تحديث البيانات الوظيفية



نجران 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 أبريل 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بنجران بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة، أمس، ورشة عمل عن كيفية تحديث البيانات الوظيفية بموقع وزارة الخدمة المدنية،وذلك بمقر الكلية.

واستهدفت ورشة العمل التي قدمتها مديرة خدمات العملاء بفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عايدة آل فهيد،منسوبات الكلية لتعريفهن بآليات تحديث البيانات في أنظمة الوزارة الإلكترونية التي تتيح للموظف الاستفادة من الخدمات الإدارية كالترقيات والنقل والإجازات،إضافة إلى مناقشة العوائق التي تواجه الموظفات الإداريات بالكلية في تحديث البيانات والموارد البشرية.

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13:46ت م

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