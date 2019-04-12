متى يجب إعادة التسجيل في مبادرة #سند الزواج وكيف؟

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قد يحتاج البعض إلى إعادة التسجيل في مبادرة سند الزواج المقدمة من برنامج سند محمد بن سلمان، فالأمر لا يتوقف عند التسجيل وحسب بل هناك خطوات أخرى تلي التسجيل إذا لم تتم يتوجب إعادة العملية مجددا.

وبحسب قواعد التسجيل في مبادرة الزواج فإنه في حال تجاوزت مدة التسجيل في مبادرة سند الزواج 72 ساعة دون تفعيل فيمكنك إعادة التسجيل مرة أخرى.

شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج

ويشترط برنامج سند محمد بن سلمان عدة شروط للاستفادة من مبادرة سند الزواج منها مقدار المهر في الزواج، للحصول على الدعم ضمن مبادرة سند للزواج.

ومن أهم شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

أهداف سند محمد بن سلمان:

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

طريقة وخطوات التسجيل:

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ونشر برنامج سند محمد بن سلمان، في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.