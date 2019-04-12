«موهبة» تعرض تجربتها في الترجمة وإثراء المحتوى العربي بالإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية، الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل الحالي، تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ‏حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتتنوع مشاركة «موهبة» في المؤتمر، حيث تشارك في الجلسات بورقة علمية في محور «العربية والتعريب والترجمة»، بعنوان «إثراء المحتوى العربي في مجال الموهبة والإبداع»، تقدمها مدير إدارة البحوث والسياسات في «موهبة» سندس سليمان الوهيب، وتتناول مشروع الترجمة في «موهبة».

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كما تشارك المؤسسة في جناح يجمع كلا من مؤسسة «موهبة» ووزارة التربية والتعليم الإماراتية، ويحوي ‏أبرز محطات التعاون بين «موهبة» والوزارة، والطموحات المستقبلية ‏للجهتين، وسيشهد الجناح توزيع دليل إصدارات «موهبة» العلمية.

وعلى هامش المؤتمر وفي يومه الأخير، تعقد «موهبة» ووزارة التربية والتعليم الإماراتية جلسة مشتركة بعنوان: نحو شراكة واعدة.. وزارة التربية والتعليم و»موهبة»، وتطلقان برنامجا لاكتشاف ورعاية الموهوبين، لتدشين التعاون بين الجانبين، لخدمة عناصر مجتمع الموهبة والإبداع.

وأكد الأمين العام لـ «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، أهمية المؤتمر الدولي للغة العربية، لافتا إلى دور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية، وقدرتها على تلبية حاجات العصر من العلوم والفنون. وقال «إن مشاركة موهبة في هذا الحدث نابعة من حرص المؤسسة على دعم الأعمال الناجحة والمبادرات الخلاقة والتجارب الإبداعية في مختلف المجالات، ومن بينها ما يتعلق باللغة العربية».

عن الترجمة في موهبة: