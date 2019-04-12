أمير مكة بالنيابة يستعرض برامج هيئة الأمر بالمعروف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن برامج الهيئة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

من جهته قدم السند شكره وتقديره لأمير المنطقة بالنيابة على تدشينه ملتقى الأمن الفكري «اعتدال» تحت شعار «الانتماء واللحمة الوطنية» الذي تحتضنه جامعة المؤسس بجدة، ويهدف لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية نحو المحافظة على أمن الوطن، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

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وفي ختام اللقاء تسلم الأمير بدر بن سلطان، تقريرا عن أعمال «المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة في تعزيزه» الذي عقد في الرياض أخيرا.

كما استقبل أمير المنطقة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، وكيل الفوج السابع بالحرس الوطني بأم السلم، مترك العجالين.

وقدم الأمير بدر بن سلطان، شكره وتقديره لمنسوبي الفوج السابع نظير ما يقومون به من أعمال.

من جهته أعرب وكيل الفوج السابع بالحرس الوطني في أم السلم، عن شكره وعرفانه لأمير المنطقة بالنيابة، مؤكدا حرص منسوبي الفوج على تحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة.