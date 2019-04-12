إحالة تعديل نظام حماية الطفل إلى جدول أعمال الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من تقارير الأداء لعدد من الأجهزة الحكومية.

وقررت الهيئة خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائبه الدكتور عبدالله المعطاني، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، والأمين العام محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس إحالة تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 / 2 / 1436، المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس.

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كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية للعام المالي 1438 /1439.

وأحالت تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعليم العالي.

كما قررت إحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1438/ 1439(2017).

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير اللجنة الصحية، بشأن حذف الفقرة (1) وتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية) من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة»، وإحالة تقارير عدة من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.