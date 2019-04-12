برلمانية قرغيزية تنوه بجهود المملكة في تحقيق التضامن الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نوهت عضو في برلمان جمهورية قرغيزستان دينارا إسيفا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الحرمين الشريفين، وفي تعزيز التضامن الإسلامي واهتمامه الدائم بالشعوب الإسلامية كافة، مشيدة بحرص المملكة على تعزيز علاقاتها الثنائية بالدول الإسلامية، وجهودها الساعية إلى إيجاد علاقات مثلى تجمع دول وشعوب العالم الإسلامي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القرغيزية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عبدالعزيز العيسى وبحضور عضو المجلس عضو اللجنة الدكتورة أمل الشامان، بمقر المجلس بالرياض أمس مع وفد البرلمان القرغيزي الذي يزور المملكة حاليا.

من جانبه رحب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القرغيزية بالوفد البرلماني القرغيزي مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين في شتى المجالات.

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وتطلع الوفد القرغيزي إلى التعاون وتبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب المملكة في معظم المجالات، مشيدا برؤية المملكة 2030 التي من شأنها تعزيز الحضور للمواطن السعودي في مختلف مجالات التنمية، إضافة إلى منح المرأة السعودية الفرصة، لتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية.

وأشارت عضو البرلمان القرغيزي دينارا إسيفا إلى أن هناك تقاربا بين قيادتي البلدين، مؤكدة أهمية هذه الزيارة لمجلس الشورى بما للمجلس وبرلمان جهورية قرغيزستان من دور كبير في توطيد وتقوية العلاقة الثنائية بين البلدين.

وأوضحت أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين، مشيرة إلى وجود تعاون كبير على المستويين السياحي والثقافي بين البلدين، وروابط أخوية تجمع الشعبين السعودي والقرغيزي يوطدها الدين الإسلامي الحنيف.