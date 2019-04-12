11 عقد شراكة مجتمعية لتقديم برامج تدريبية وثقافية بسجون الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة

شهد محافظ الطائف سعد الميموني ومدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش اليوم توقيع 11 عقدا تمثل الشراكة بين الإدارة العامة لسجن الطائف ومختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، بحضور مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح اللواء مبارك السليس، وذلك بفندق الإنتركونتننتال.

Advertisements

وتهدف الشراكة لتقديم البرامج الدعوية والتدريبية والثقافية للعاملين والنزلاء من أجل تعميق ثقافة التكامل المجتمعي، كما تنطلق هذه الشراكة من رسالة السجون الأولى في إصلاح النزلاء والعودة بهم إلى مجتمعهم أعضاء صالحين، وتحقيقا لهدف التعاون من أجل تحقيق مجتمع متكامل مترابط، انطلاقا من بناء الإنسان وتنمية المكان.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لسجن الطائف المقدم سعيد العجب أن فكرة توقيع العقود جاءت انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على ضرورة استشعار كل جهة مسؤوليتها المجتمعية، وضرورة عقد الشراكات المجتمعية التي تجعل الخدمة مميزة وذات جودة ونتائج ملموسة.

بدوره ثمن مدير إدارة التأهيل والإصلاح بمحافظة الطائف النقيب محمد الثمالي جهود المؤسسات الحكومية والأهلية في إبرام هذه العقود، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لسجن الطائف تحمل رسالة سامية تتمثل في إصلاح النزيل الذي زلت به القدم ليعود صالحا لدينه ومجتمعه ووطنه.