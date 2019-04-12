فيتنامي يواجه السجن 7 سنوات بسبب عظام نمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ هانوي

يواجه رجل فيتنامي السجن 7 سنوات بعد أن قبضت عليه السلطات الفيتنامية وبحوزته جلد وعظام نمر بينما كان يحاول عبور الحدود في شمال فيتنام إلى الصين.

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وقال قائد نقطة حرس الحدود الإقليمية هاي هوانجوين دوك دانه، إنه قبض على فام فان هيب (26 عاما) أمس الأول وبحوزته جلد كامل لنمر وعظام وزنها 5,4 كجم، بينما كان يحاول عبور الحدود في إقليم كوانج نينه.

وأضاف المسؤول «لقد جرى تسليمه مع المضبوطات للشرطة المحلية من أجل المزيد من الاستجواب».

يشار إلى أنه في الطب التقليدي الصيني والفيتنامي، يعتقد أن أجسام النمور تساعد على علاج عدد من الأمراض، على الرغم من عدم تدعيم العلم لأي من الفوائد المفترضة.