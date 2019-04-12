الصحة تنصح المرأة بزيارة الطبيبة بعد الولادة بـ 6 أسابيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجهت الصحة نصائح توعوية للمرأة بعد الولادة مؤكدة أهمية زيارة الطبيبة، وذلك لمراقبة صحة الأم ومدى تحسنها، ولفحص ضغط الدم في حال واجهت الأم مشكلة أثناء أو بعد الولادة، إضافة إلى الاطمئنان على مشاعر الأم وصحتها النفسية بشكل عام.

وأوضحت عبر انفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن حملة #لحمل_صحي، أنه ينبغي مناقشة وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى مناقشة الإفرازات المهبلية وما إذا كانت مستمرة، مشيرة إلى أن الزيارة يفضل أن تكون بعد 6 أسابيع من الولادة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لديهم وتزويدهم بالنصائح الطبية والإرشادات الصحية.