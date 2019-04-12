تزايد الألمان الحاصلين على مخصصات مالية للأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن

تزايدت أعداد الآباء الحاصلين على المخصصات المالية للأطفال في ألمانيا بشكل واضح العام الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه أمس مكتب الإحصاء الألماني بمدينة فيسبادن.

وبحسب المكتب فإن عدد الآباء الذين يتلقون المساعدة المالية المخصصة للأبناء، ارتفع في 2018 بنسبة 7% مقارنة بـ 2017، في حين لم يرتفع عدد الأمهات في ألمانيا إلا بنسبة 3%.

وأشار إلى أن البيانات تؤكد أن الأمهات يحصلن على بدل الأمومة والأبوة فترة أطول بكثير من مدة حصول الآباء على هذا البدل.