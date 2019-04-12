الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في تشخيص السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أظهرت دراسة أن الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الجلد بشكل أفضل من أساتذة الجلدية.
وتنافس 157 طبيب جلدية من 12 مستشفى جامعي في ألمانيا ضد الحاسوب.
وكان على الأطباء تقييم 100 صورة ومحاولة معرفة ما إذا كان المرض الموجود في الصور هو شامة أو «وحمة» أم سرطان.
وتبين من خلال التجربة أن الذكاء الاصطناعي كان أدق من التشخيص البشري، حسبما أعلن المركز القومي للأورام السرطانية بمدينة هايدلبرج.
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