مقتل 21 عاملا صينيا في حادثة انهيار منجم للفحم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تسبب انهيار منجم فحم بالصين بمقتل 21 عاملا صينيا، وذلك بحسب موقع Euro news.

وبلغ إجمالي عدد العمال في المنجم خلال حادثة الانهيار 87 وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 66 شخصا منهم، وأشارت التقارير الأولية للحادث عن مقتل 19 عاملا وفقدان اثنين آخرين، ولكن عثر على جثث المفقودين في صباح اليوم التالي من الحادثة.

وتعتبر هذه الحوادث شائعة في الصين حيث سجلت 375 حالة وفاة في حادثة أخرى في 2017. وتعهدت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد أعمال التعدين غير القانونية، والتي تنتهك شروط العمل وحقوق العمال.