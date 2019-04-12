مواجهتان تحسمان صراع ليفربول وسيتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يأخذ الصراع الشرس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منعطفا حاسما حيث يواجه ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي حامل اللقب، مباراتين غاية في الصعوبة الأحد المقبل.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه تشيلسي صاحب المركز الثالث، والذي لم ينجح ليفربول في الفوز عليه على ملعب انفيلد منذ 2012، أما سيتي فيخرج لملاقاة كريستال بالاس وهو الفريق الذي خسر أمامه على ملعب الاتحاد في ديسمبر الماضي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن سيتي الذي خاض مباراة أقل، ويدرك ليفربول تماما أنه لا يمتلك رفاهية إهدار أي نقاط لتحقيق حلم التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990.