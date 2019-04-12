عودة نيمار للتدريبات الجماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عن عودة مهاجمه البرازيلي الدولي الشهير نيمار دا سيلفا، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، ونشر النادي على موقع «تويتر» عبر الانترنت صورة للاعب بعنوان «نيمار يعود للتدريبات الجماعية».

وعاد نيمار (27 عاما) للتدريبات قبل أيام لكنه شارك اليوم الخميس في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته في 23 يناير الماضي خلال المباراة أمام ستراسبورج بكأس فرنسا.