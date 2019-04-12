نهائي الصالات بين القادسية والعرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدمام يلتقي فريق القادسية نظيره العرض اليوم في ختام منافسات كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للصالات في نسختها الأولى على صالة الهيئة العامة للرياضة «الخضراء» بالدمام. ووصل القادسية للمباراة النهائية بعد تغلبه على الاتفاق 6 - 2 في الدور نصف النهائي، بينما وصل العرض للنهائي بعد تخطيه الشعيب 6 - 4 في الدور نفسه، ويسعى للفوز باللقب لإضافته إلى لقب الدوري الذي حققه في النسخة ما قبل الماضية، بينما يأمل فريق العرض تحقيق أولى ألقابه منذ تأسيس اللعبة.



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