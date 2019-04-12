الجزيرة يتوج بلقب يد الدرجة الثانية السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق نادي الجزيرة لقب بطولة المملكة لأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية لكرة اليد، عقب فوزه على نادي القادسية في المباراة النهائية التي جمعتهم أمس الأول على صالة نادي القادسية بالخبر، بنتيجة 30 - 25 بعد أن ضمن الناديين التأهل للعب في بطولة دوري الدرجة الأولى بداية من الموسم المقبل.

وسبق اللقاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي انتهت بفوز نادي عرعر على نادي حراء بنتيجة 31 - 30، ليحصل الفائز على المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وفي ختام منافسات البطولة توج عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد خالد الرشيد والدكتور ناصر الشمري، نادي الجزيرة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، والقادسية بالفضية.