تنفيذية السهام تناقش آخر المستجدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عقدت الإدارة التنفيذية في الاتحاد السعودي للسهام اجتماعها الدوري برئاسة بندر السفير، حيث ناقش الأعضاء آخر التطورات فيما يخص استضافة البطولة العربية للقوس والسهم، وكذلك بطولة الناشئين والبراعم التي ستقام في مدينة جدة، والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية للمشاركة في عدد من المناسبات، وتثقيف المشاركين بقوانين لعبة السهام لنشر اللعبة في جميع أنحاء مناطق المملكة.
واستعرض أعضاء الإدارة التنفيذية تقارير المشاركات السابقة بجانب تقارير الرعايات والشراكات الاستراتيجية المزمع إقامتها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
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