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56 قتيلا في اشتباكات ليبيا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة أمس أن 56 شخصا على الأقل قتلوا جراء اشتباكات استمرت ستة أيام بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، محذرة من استمرار الصراع في المنطقة.

وقالت في بيان عبر موقعها على الانترنت إن من بين القتلى سائق سيارة إسعاف وطبيبين. ولم توضح المنظمة ما إذا كان هناك مدنيون آخرون بين بقية القتلى، كما أفاد البيان بأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 266 شخصا آخرين على الأقل. وكانت قوات المشير خليفة حفتر، المتحالف مع مجلس النواب بشرق ليبيا، بدأت نهاية الأسبوع الماضي حملة عسكرية لتطهير طرابلس من العصابات الإرهابية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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