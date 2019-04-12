صحيفة بريطانية: نتنياهو سيسجن قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رأت صحيفة «تلجراف» البريطانية معلقة على فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا في الانتخابات أن نتنياهو «69 عاما» لن يستطيع الاستمتاع طويلا بالنجاح الذي حققه في الانتخابات البرلمانية، وقالت «النتيجة هي أنه (نتنياهو) يوجد عند حافة هاوية بين نجاح سياسي ومأساة شخصية».
وتابعت الصحيفة «رغم أنه فاز بفترة حكم خامسة إلا أنه ربما يتم النبش هذا الأسبوع في الأدلة في قضايا الفساد الموجهة ضده»، ورأت الصحيفة أنه «وبدلا من أن يعمل نتنياهو على تجاوز هذا الانقسام وخدمة الشعب الإسرائيلي فإنه يركز على التصدي لملاحقته الجنائية»، وقالت «يستطيع اليوم أن يحتفل بنجاحه، ولكن ربما أصبح العام المقبل في السجن».
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