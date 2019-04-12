القبض على مؤسس ويكيليكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في لندن، عقب سحب الإكوادور وضعية اللجوء الممنوحة له. وقالت شرطة العاصمة «إن رجال الشرطة ألقوا القبض على أسانج «47 عاما» لعدم تسليمه نفسه بعد إصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحقه في السابق»، وأضافت: السفير دعاهم لدخول السفارة، عقب أن سحبت حكومة الإكوادور وضعية اللجوء منه. وأوضحت «جرى نقله لمركز شرطة بوسط لندن، حيث سيبقى هناك قبل أن يمثل أمام محكمة ويسمنستر»، ويشار إلى أن أسانج أقام في السفارة منذ عام 2012، لتجنب الاعتقال والترحيل للسويد على خلفية تهم بالاغتصاب.



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