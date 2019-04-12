القتل تعزيرا لـ4 مهربي مخدرات بينهم مواطن بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل تعزيرا أمس بجدة في 4 أشخاص بينهم مواطن إثر تورطهم في ترويج وتهريب كمية من المخدرات.

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وأوضحت وزارة الداخلية أنه قبض على المواطن عبدالله بن سلطان بن علي آل سعيدة عند قيامه بترويج كمية من الحشيش المخدر للمرة الثانية، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على الباكستانيين محمد مصطفى محمد يوسف وإعجاز فاطمة محمد مصطفى عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وذكرت أنه قبض على عبدالمالك محمد خليل باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.