غزاوي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

التقى إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور فيصل غزاوي ضيوف المجموعة الـ 14 من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة البالغ عددهم 225 معتمرا ومعتمرة من 27 دولة، في مقر إقامتهم بمكة المكرمة، وهنأهم بأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، داعيا الله أن يتقبل عمرتهم وجعل سعيهم مشكورا، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلاد الحرمين الشريفين.

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وكان في استقباله وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبدالله الصامل، ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

وتناول غزاوي في كلمته لضيوف البرنامج الترحيب بهم في المملكة وتمنى لهم طيب الإقامة، مؤكدا أن المسلم لا بد أن يكون على بصيرة من أمره ويحرص كل الحرص أن يستقيم كما أمره ربه تبارك وتعالى «فاستقم كما أمرت»، وذكر بأن القدوة الحسنة تكون باقتداء سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر» في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، داعيا المستضافين إلى شكر الله - عز وجل - بأن هيأ لهم أداء مناسك العمرة.

وتطرق «إمام المسجد الحرام» إلى ما توليه المملكة من عناية ورعاية بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تشييد المشروعات العملاقة فيهما لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من المعتمرين نسكهم، ويحفظ بلاد الحرمين، ويديم أمنها وعزها في ظل قيادتها الحكيمة، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء لما يقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين، مقدما شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج المبارك.