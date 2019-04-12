مبادرات تأهيلية للعاملين في القطاع السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيرا عددا من البرامج المتخصصة، لتأهيل وتدريب وتوعية العاملين والراغبين العمل في القطاع السياحي، الأمر الذي من شأنه دعم توطين قطاع السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة.

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وأوضح مدير المركز ناصر النشمي، أن تلك البرامج تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي اعتمدها رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب، لغرض تدريب وتأهيل وتوعية أهم عناصر عملية التحول الوطني وهو الإنسان السعودي، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع السياحي، لتساهم في تعزيز كفاءته وتقدم المزيد من الخبرات الهامة، لرفع مستوى الأداء وجودة العمل في قطاعات السياحة كافة.

وأضاف «مركز تكامل يسعى من خلال خطته التدريبية هذا العام لتدريب 3000 مرشد سياحي من الجنسين»، مثنيا على الإقبال الذي وجدته تلك البرامج من المهتمين والراغبين من المواطنين والمواطنات في رفع حصيلتهم المعرفية والتعرف على أحدث الطرق والأساليب لإدارة وتشغيل القطاعات السياحية في البلاد.

البرامج التدريبية: