تقييم مستوى خدمات محطات الوقود في أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها أطلقت أمانة منطقة عسير حملة ميدانية لتقييم خدمات محطات الوقود بمدينة أبها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة. وأفاد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة ستكثف حملاتها التفتيشية على محطات الوقود بمدينة أبها، بغية التأكد من تطبيقها للاشتراطات الفنية والبلدية التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة، مؤكدا أن الحملة مستمرة لحين معالجة كل الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي الأمانة.



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