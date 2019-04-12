إطلاق فعاليات أسبوع الإبداع البلدي في الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

‏أكملت أمانة منطقة الباحة استعداداتها لإطلاق فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي» خلال الفترة من 9 إلى 13 شعبان الحالي، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 إلى 18 أبريل من كل عام.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما الفئات المهتمة والمتخصصة، لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي في المنطقة، ليكون السكان هم شركاء الأمانة في التنمية والتطوير، حيث إن المشاركة العامة تشمل الفكرة والرسم والملاحظة.