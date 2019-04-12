تحديث بيانات موظفي القطاع العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الخدمة المدنية حملتها الميدانية لتحديث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة «بياناتي الوظيفية»، من خلال جولات يباشرها موظفو الوزارة على الجهات الحكومية لتقديم الدعم الكامل وتمكين منسوبيها من تحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات الالكترونية التي أطلقتها ضمن منظومتها الرقمية.

وتهدف الخدمة إلى بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة، تنفيذا للتوجيهات التي أكدت تزويد الوزارة بالبيانات الوظيفية لموظفي الدولة المدنيين.

وتتيح الخدمة المتوفرة عبر تطبيق الخدمة المدنية على متجري أبل وقوقل مميزات عدة للموظفين، منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تتيح الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكين الموظف من متابعة مختلف الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، إضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة.