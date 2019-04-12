تنفيذ حكم القتل في سعودي و3 باكستانيين.. جريمة واحدة ونهاية رادعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

في رابع حكم من نوعه يُنَفّذ اليوم في جدة، نفذت وزارة الداخلية حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من الهيروين المخدر باكستاني الجنسية؛ وذلك عقب إصدار بيانين خلال الساعات الماضية؛ الأول حول تنفيذ نفس الحكم بجان سعودي، والثاني كان لجانييْن من باكستان وفي جدة أيضًا.

وحول الحكم الأخير، قالت "الداخلية": قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

وأضافت في بيانها: تم القبض على المدعو عبدالمالك محمد خليل "باكستاني الجنسية"، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وأردف البيان: تم تنفيذ حكم القتل في الجاني عبدالمالك محمد خليل، اليوم الخميس 6/ 8/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وتابع: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وتحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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وفي وقت سابق اليوم، نفذت وزارة الداخلية، حكم القتل تعزيرًا بجانيين في محافظة جدة كانا قد أُلقي القبض عليهما أثناء قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وقبلها نفّذت الداخلية أيضًا حكم القتل تعزيرًا بجان "سعودي الجنسية" في جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بترويج كمية من الحشيش المخدر للمرة الثانية.

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