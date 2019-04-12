الأحوال المدنية تُوضح كيف تستفيد من خدمة التعريف الإلكتروني

كشف حساب “الأحوال المدنية” عن كيفية الاستفادة من خدمة “التعريف الإلكتروني” عن طريق نظام أبشر، وذلك بدخول ولي الأمر على حساب أبشر، ثم الذهاب للخدمات الإلكترونية واختيار “الأحوال المدنية” فـ “تعريف تابع”.
والخطوة التالية هي اختيار اسم المستفيد من قائمة “التابعين”، ثم إرفاق صورة المستفيد، والضغط على “إرسال”، وبعدها إدخال رقم التأكيد المؤقت ليتم إرسال التعريف للأحوال المدنية. وعقب ذلك يتبقى الخطوة الأخيرة وهي حجز موعد لمراجعة المستفيد لأقرب مكتب للأحوال المدنية.
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