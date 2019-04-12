“وزير الحج” يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين حتى عودة الرحلات إلى بلادهم‎

وجه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان، ومتابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت اليوم الخميس، تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتاً حتى إشعار آخر، نظراً لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان. وأوضحت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.
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