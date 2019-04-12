مواعيد عرض الأفلام في الرياض اليوم الجمعة

كشفت مصادر محلية، يوم الجمعة، عن مواعيد عرض الأفلام في سينما الرياض اليوم أمام الجمهور في المملكة العربية السعودية.

الساعة 09:45 مساء: سيتم عرض فيلم "شازام" وهو فيلم أكشن مترجم للغة العربية ومدته ساعتين و13 دقيقة.

الساعة 1:00 صباحا: سيتم عرض فيلم "بت سيماتاري" وهو فيلم رعب مترجم للعربية ومدته ساعة و37 دقيقة.

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الساعة 1:15 مساءً: عرض رسوم متحركة "ماشا آند ذا بير: ذا نيو أدفينتشرز" مترجم من اللغة الانجليزية الى العربية ومدته ساعة و10 دقائق.

من الساعة 4:05 حتى الساعة 7:00 مساء: سيتم عرض فيلم كابتيف ستيت مترجم من اللغة العربية إلى الانجليزية ومدته ساعة و47 دقيقة.