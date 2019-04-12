القيادة تعزي مستشارة ألمانيا في وفاة والدتها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لمستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل في وفاة والدتها.

وقال الملك: علمنا بنبأ وفاة والدتكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة للمستشارة الألمانية في وفاة والدتها.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.

وتوفيت هيرليند كاسنر، والدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن عمر ناهز 90 عامًا، وفق ما أعلن شتيفان زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء الأربعاء الماضي.