دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الخطوط الخطوط السعودية تعلّق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان حتى إشعار آخر

أعلن مركز الاتصال السعودي، تعليق جميع الرحلات بين المملكة العربية السعودية والسودان، على خلفية الأحداث التي تشهدها السودان حاليًا.

وقال مركز الاتصال -في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إنه نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن الخطوط السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتًا حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه سيتم إعفاء جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية (في بيان) اليوم الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد 30 عامًا من بقائه في السلطة، يأتي هذا بينما انتشرت عناصر من الجيش في محيط القيادة العامة؛ حماية لها من المتظاهرين.

وأعلن الفريق أول عوض بن عوف (نائب الرئيس، وزير الدفاع) في خطاب متلفز، نهاية حكم الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

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وقال إنّ اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة، قررت اقتلاع النظام واعتقال (رأسه) في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري يقود البلاد لمدة عامين.

وأضاف أنّه سيتم تعطيل العمل بدستور 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجول لمدة شهر بدءًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

ونبّه إلى غلق كل الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة، وحل مجلس الوزراء، وحل المجلس الوطني ومجالس الولاية وحكوماتها ومجالسها التشريعية.

وأكد استمرار الولاة وسلطات الأمن في أداء مهامها، وأن يستمر العمل بشكل طبيعي في السلطة القضائية وكذلك المحكمة الدستورية.

وطالب الحركات المسلحة وحاملي السلاح للانضمام لحضن الوطن، والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون اعتداء، والفرض الصارم للنظام العامّ.