4 وظائف بحثية وإدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف بحثية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم- مختبر الكيمياء التحليلية: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، أو الكيمياء الحيوية)، أو المجالات ذات الصلة.

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. محلل المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة).

. أخصائي أنظمة التصور: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي التنمية الاقتصادية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

