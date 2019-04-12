للمواطنين فقط.. 6 وظائف فنية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا للسيارات

:



.

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (6) وظائف فنية شاغرة للسعوديين، على مسمى “فني طلاء/ رسام سيارات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

