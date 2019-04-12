“التجارة” تتيح إصدار تراخيص تخفيضات (شهر رمضان) عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك عبر نظام التخفيضات الإلكتروني وذلك خلال الفترة من 19 شعبان حتى 2 رمضان 1440هـ، الموافق 25 أبريل حتى 7 مايو 2019م.

وتتيح هذه الخدمة لأصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

وتدعو الوزارة أصحاب المحلات التجارية والمستفيدين إلى التقدم بطلب الرخص والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص والموسم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ورفع قائمة المنتجات المشمولة في طلب الترخيص..، وأخيراً تسديد الرسوم عبر نظام سداد وطباعة الترخيص إلكترونياً من خلال الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن نظام التخفيضات الإلكتروني تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال مطلع شهر أبريل من العام 2018، وقد تم إصدار نحو 130 ألف ترخيص تخفيضات منذ إطلاق النظام.





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