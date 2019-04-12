القبض على ثلاثة مواطنين في طريف بحوزتهم مسروقات من عدة منازل ومدارس

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة مواطنين، في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدة سرقات من منازل ومدارس ومحلات تجارية بمحافظة طريف.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والاستدلال عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين، في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدة سرقات من منازل ومدارس ومحلات تجارية بمحافظة طريف.

وأكد متحدث شرطة الحدود الشمالية، أنه ضبط في حوزتهم بعض المسروقات، بينها أسلحة وأجهزة إلكترونية وكهربائية، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، بحقهم.