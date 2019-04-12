السعودية اليوم / مصرع 14 شخصًا جراء انفجار في سوق بجنوب غربي باكستان



إسلام آباد 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم بانفجار وقع في سوق بمدينة كويتا بجنوب غربي باكستان صباح اليوم.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن قائد الشرطة عبد الرازق تشيما، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من منطقة سكنية أسفر كذلك عن جرح 16 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن مبان مجاورة تضررت كذلك جراء الانفجار.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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07:55ت م

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