سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعراب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، عن أسفه لعدم توافق مجلس الأمن على رؤية واحدة، حيال هجوم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس، محذرًا من تطور الأوضاع في ليبيا إلى وضع يصعب السيطرة عليه.

و واصلت اهتمامها بالأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس،موضحة استمرار العمليات العسكرية في عدة محاور بين قوات الجيش و قوات حكومة الوفاق، وموضحة تزايد القتلى والجرحى في صفوف الطرفين بعد 7 أيام من العمليات ونزوح أكثر من 4800 شخص من مناطق الاشتباكات نتيجة استخدام الطرفين المدفعية و راجمات الصواريخ.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تلقى مكالمة هاتفية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، في إطار متابعة الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس، معربًا رفض بلاده الاعتداء على العاصمة الليبية، ورفض الحل العسكري.

وأبرزت مكالمة هاتفية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عبرت عن تنديدها بالاعتداء والهجوم على العاصمة طرابلس، وما يسببه من ترويع و تهديد لحياة المدنيين.

و نقلت صحف ليبيا دعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار و استئناف المسار السياسي وأنه لا حل عسكري، معربين عن قلقهم بشأن الأوضاع الإنسانية وعمليات القتل والنزوح للسكان و عدم احترام حقوق الانسان، مؤكدين دعمهم للجهود الأممية وخطة المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل الحوار السياسي.

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07:50ت م

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