

السيح 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

يفتتح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بعد غد الأحد المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2019 م ، الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالخرج، بالتعاون مع إدارة تعليم الخرج، وذلك في مقر المكتبة العامة بمدينة السيح.

و أوضح أمين عام اللجنة الثقافية بالخرج عبداللطيف بن محمد المهيني أن المعرض يشتمل على العديد من الفعاليات و الأنشطة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب من طلاب و طالبات التعليم العام والتعليم العالي، والتي تأتي انسجامًا مع أهداف اللجنة في التأكيد على العناية بالكتاب و نشر ثقافة القراءة و اقتناء الكتاب التي تعد خطوة مهمة في مرحلة التغيير الإيجابي في المجتمع.

و أبان المهيني أن المعرض يحظى بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات و المؤسسات الحكومية و الأهلية ومنها : الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وجامعة الملك سعود ، والنادي الأدبي بالرياض ، والمكتبة العامة بالسيح ، والمكتبة العامة بالدلم ، وفريق أقرأ التطوعي ، وأندية الأحياء بتعليم الخرج ، وصالون ساره الثقافي بالسيح ، ولجنة التنمية الاجتماعية بالهياثم ، ولجنة التنمية الاجتماعية باليمامة، إلى جانب مشاركة عدد من الأدباء وهواة الخط و الرسم.

// انتهى //

07:41ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / انطلاقة معرض اليوم العالمي للكتاب بمدينة السيح الأحد القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.