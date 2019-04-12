سياسي / رئيسة وزراء بريطانيا : إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر



لندن 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

دافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن قرارها بتأجيل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي و السعي لخطة خروج توافقية مع حزب العمال المعارض.

وقالت ماي للبرلمان "هذا ليس هو السبيل المألوف في السياسة البريطانية...لن يكون التوصل لاتفاق سهلاً لأن النجاح سيحتاج من الطرفين تقديم تنازلات".

وأضافت أنه لا يوجد ما هو أهم من تنفيذ الخروج من الاتحاد مؤكدة أن بريطانيا قد تنفصل قبل 31 أكتوبر و تتفادى المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي إذا وافق أعضاء مجلس العموم على اتفاقها بحلول يوم 22 مايو.

و وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا لمدة ستة أشهر حتى يوم 31 أكتوبر المقبل بينما تسعى ماي لإبرام اتفاق مع حزب العمال تأمل أن يساهم في تمرير اتفاقها في البرلمان بعد رفضه ثلاث مرات.

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